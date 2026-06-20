Wildnis direkt vor der Haustür Camping-Abenteuer am Secker Weiher: Natur pur erleben Mariam Nasiripour 20.06.2026, 09:00 Uhr

i Im Secker Weiher können Camper und Tagesgäste Schwimmen, Stand-Up-Paddeln und Schlaubootfahren. Mariam Nasiripour

Am Secker Weiher trifft wilde Natur auf Campingkomfort. Ob Abenteuer für Kinder oder stille Stunden am Ufer – der Camping Park Weiherhof überrascht und lädt zum Entdecken ein.

Abschalten, die Natur genießen, wandern oder Fahrrad fahren: Am Naherholungsgebiet Secker Weiher lässt sich das alles miteinander verbinden. Dafür eignet sich ein Aufenthalt im Camping Park Weiherhof direkt am kleinen und großen Weiher. Dort heißen Sören Neuberger und seine Familie die Gäste herzlich willkommen.







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