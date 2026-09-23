Herbst genießen im Westerwald
Café Kohleschuppen bietet Kunst und Kuchen
Im Cafè Kohleschuppen finden wechselnde Ausstellungen heimischer Künstlerinnen und Künstler statt.
Im Cafè Kohleschuppen finden wechselnde Ausstellungen heimischer Künstlerinnen und Künstler statt.
Mariam Nasiripour

Zwischen dampfenden Maschinen und Fossilienpfaden: Der Stöffelpark im Westerwald lädt zu Wanderungen, Kunst im Café Kohleschuppen und einzigartigen Einblicken in die Basaltgeschichte ein. Ein Ausflug für alle Sinne.

Lesezeit 3 Minuten
Der Westerwald hat viele schöne Ausflugsziele, die die Menschen der Region besuchen und erkunden können. Eines dieser Ziele ist der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel, auch Stöffelpark genannt. Im heutigen Freilichtmuseum wurde von 1902 bis zum Jahr 2000 Basalt abgebaut.
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