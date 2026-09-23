Zwischen dampfenden Maschinen und Fossilienpfaden: Der Stöffelpark im Westerwald lädt zu Wanderungen, Kunst im Café Kohleschuppen und einzigartigen Einblicken in die Basaltgeschichte ein. Ein Ausflug für alle Sinne.
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Der Westerwald hat viele schöne Ausflugsziele, die die Menschen der Region besuchen und erkunden können. Eines dieser Ziele ist der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel, auch Stöffelpark genannt. Im heutigen Freilichtmuseum wurde von 1902 bis zum Jahr 2000 Basalt abgebaut.