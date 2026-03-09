Im März 2016 wurde die Einrichtung in Wirges gegründet, um den ausländischen Bürgern eine Anlaufstelle und auch Hilfe anzubieten. Nun wurde bunt mit einem vielfältigen Programm Geburtstag gefeiert.
Lesezeit 2 Minuten
Wer Geburtstag hat, der will auch feiern. Umso schöner, wenn viele Freunde und Bekannte mitfeiern. Zum runden Geburtstag vom „Café International“ in Wirges, das in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, (wir berichteten über die Einrichtung), waren viele Freunde und Gratulanten erschienen, um im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges den zehnten Geburtstag in multinationaler Gemeinschaft bei Musik und allerlei Kurzweil zu begehen.