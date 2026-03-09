Einrichtung feiert Geburtstag „Café International“ Wirges ist wichtiger Bezugspunkt Hans-Peter Metternich 09.03.2026, 06:00 Uhr

i Diese fünf jungen Damen, die aus Kurdistan stammen, waren bei der Feier zum zehnten Geburtstag des Cafés International in Wirges im evangelischen Gemeindezentrum mit ihrem Tanz eine charmante Augenweide und eine kulturelle Bereicherung. Hans-Peter Metternich

Im März 2016 wurde die Einrichtung in Wirges gegründet, um den ausländischen Bürgern eine Anlaufstelle und auch Hilfe anzubieten. Nun wurde bunt mit einem vielfältigen Programm Geburtstag gefeiert.

Wer Geburtstag hat, der will auch feiern. Umso schöner, wenn viele Freunde und Bekannte mitfeiern. Zum runden Geburtstag vom „Café International“ in Wirges, das in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, (wir berichteten über die Einrichtung), waren viele Freunde und Gratulanten erschienen, um im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges den zehnten Geburtstag in multinationaler Gemeinschaft bei Musik und allerlei Kurzweil zu begehen.







