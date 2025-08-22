Zum frisch eröffneten Burgcafé kommt nun ein gläserner Balkon mit Platz für 22 Gäste hinzu – ein Blickfang mit Aussicht und Teil eines größeren Investitionsprogramms von Inhaber Christoph Hein für das Gebäudeensemble in Grenzau.

Es tut sich ganz viel in Grenzau. Christoph Hein, dem das historische Ensemble von altem Zollhaus, Haus Borchert mit Rezeption und Hotel Burg Grenzau mehrheitlich gehört, hat viele Überraschungen für seine Gäste geplant.

Das neue Burgcafé im ersten Stock des Landgasthofs, das auch als Frühstücksraum für die Hotelgäste dient, hat schon seit einiger Zeit geöffnet. Es wird aber derzeit noch um einen selbsttragenden, gläsernen Balkon ergänzt. „Das wird eine richtige Attraktion mit einer tollen Aussicht. 22 Personen finden dort draußen Platz“, freut sich Hein auf die Fertigstellung im September und hofft auf einen sonnigen Herbst. Auch einen Mittagstisch gibt es brandneu im Angebot.

„Das geht jetzt ganz schnell.“

Bauherr Christoph Hein

Die Arbeiten sind schon weit vorangeschritten. Das Betonfundament und die imposanten Stahlträger sind angebracht. „Das geht jetzt ganz schnell“, versichert der Bauherr, nachdem ihn die Genehmigungen wegen des Denkmalschutzes zuvor viel Zeit gekostet haben.

Für den Genuss im Burgcafé zeichnet seit April Bernhard Neis verantwortlich. Der Konditormeister, Bäcker und Koch strahlt über das ganze Gesicht. Seine neue Aufgabe bezeichnet er als „Riesenspaß“.

i Im Landgasthof Zur Burg Grenzau gibt es seit Kurzem im ersten Stock auch ein Burgcafé. Camilla Härtewig

„Ich habe Christoph Hein im Januar kennengelernt. Das war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Neis augenzwinkernd zu seinem Chef. Ein Treffen reichte, und die beiden Männer waren sich einig. Zusammen wollten sie im Landgasthof eine Konditorei aufbauen. Im Frühling war es so weit. Die schmucke Backstube wurde neben dem Hotel in den Grundmauern einer alten Scheune errichtet und fügt sich nahtlos in die übrige Gebäudesubstanz ein. Bernhard Neis’ Wünsche wurden alle erfüllt. So reicht seine umfangreiche Ausstattung vom Kneter und Heidebrenner über eine Anschlagmaschine, einen Sahnebläser bis zur Ausrollmaschine und Brötchenpresse. Auch der Etagenofen fehlt nicht.

Der 61-Jährige zaubert hier nicht nur Torten und Kuchen. Fürs Restaurant und das Hotel stellt er Brot, Brötchen, Nudeln und Maultaschen her. Alles von Hand und ohne Convenience-Produkte. Auch einen Raubritter-Burger hat er kreiert. „Ich habe jeden Tag neue Spinnereien im Kopf“, sagt der Konditor. Die Renner im Café sind Mohnkuchen und die Banana-Split-Torte. Es kommen aber ständig neue Kreationen hinzu. „Ich will die Leute überraschen“, sagt Neis. Mit zwei Tagen Vorlaufzeit können Kunden auch Torten online oder telefonisch zur Abholung bestellen.

i Derzeit wird an das Burgcafé ein gläserner Balkon mit Platz für 22 Gäste angebaut. Das Betonfundament mit Stahlträgern ist schon fertig. Camilla Härtewig

Im Herbst stehen auch Zwiebelkuchen und verschiedene Quiches auf der Speisekarte. Chef Christoph Hein sprudelt nur so vor Ideen. Er will ein Zwetschgenmus-Kochevent anbieten, bei dem die Teilnehmer selbst Hand anlegen können. „Das wird Nostalgie pur. Natürlich gibt es dann auch Pflaumenkuchen“, sagt der findige Inhaber. Regionalität und Tradition sind ihm wichtig.

Ein weiteres Projekt spielt sich derzeit im frisch sanierten Hotel mit seinen 44 Zimmern neben ab, das mittlerweile viel von Seminargästen und Gruppen frequentiert wird. Ein Wellnessbereich mit Schwimm-Jacuzzi, Kältekammer und Kräuterwarmbad entsteht dort – für Sportler und chronisch Kranke. Auch diese Abteilung wird in ein paar Monaten den Besuchern zur Verfügung stehen. Insgesamt investiert der aus Alsbach stammende Hein einen sechsstelligen Betrag in Grenzau. Diese Ausgaben sind seiner Ansicht nach notwendig, um noch mehr Gäste anzulocken. Seit 2019 sind mehrere Millionen Euro in den kleinen Stadtteil von Höhr-Grenzhausen geflossen. Übrigens: In zwei der drei Hoteletagen sind Hunde erlaubt – für viele Wanderurlauber ein wichtiger Grund, im Hotel Zur Burg Grenzau zu wohnen.

i So wird der fertige Balkon am Landgasthof in Grenzau aussehen. Rendering: Integralis bpm GmbH. Rendering: Zehe Projektentwicklung/Petra und Tim Zehe

Für den über 70-Jährigen ist der ursprüngliche Bauherr des Landgasthofs Inspiration. „Man muss sich vorstellen, der hat 1631 dieses alte Zollhaus mit seinen aufwendigen Holzschnitzereien mitten im Dreißigjährigen Krieg errichtet. Damals gab es eigentlich nur Elend und Perspektivlosigkeit, aber dieses Haus ist ein Mahnmal des Optimismus. Ich fühle mich verpflichtet, dieses Erbe der Zuversicht weiterzuführen. Und ich kann hier einfach meine Hobbys ausleben“, strahlt Hein.

Der Biergarten, idyllisch am rauschenden Brexbach gelegen, ist bei gutem Wetter der Anziehungspunkt Nummer eins für Wanderer, Radler und andere Gäste. 114 Besucher fasst die Außengastronomie, die vom 1. April bis Ende Oktober geöffnet ist. Wenn es nun kühler und regnerischer wird, kommt der liebevoll renovierte Landgasthof mit seinen Bruchsteinmauern und den Schieferböden wieder zu seinem Recht. Vor einigen Jahren wurde bei Bauarbeiten auch der Burgkeller entdeckt und ausgegraben. Der urige Raum wird gern für kleine Hochzeiten und Geburtstage oder Vereinstreffen genutzt. Auch kleinere Vorträge finden dort regelmäßig statt. Oben locken die Stube mit Kamin und der Schankraum. Ausgrabungsfunde wie Kanonenkugeln, alte Keramik und historische Bilder lassen Geschichte lebendig werden.

i Bernhard Neis ist Konditor, Bäcker und Koch und hat die neue Backstube ganz nach seinen Wünschen einrichten können. Die neue Aufgabe in Grenzau ist für ihn ein "Riesenspaß". Hier ist er im Burgcafé zu sehen. Camilla Härtewig

Bernhard Neis ist nach vielen Jahren in der Wirtschaft als Produktentwickler zu seinen beruflichen Wurzeln zurückgekehrt und damit sehr glücklich. „Es ist einfach an der Zeit, dass ich etwas von meinem beruflichen Wissen zurückgebe.“ Deshalb sucht der Landgasthof derzeit auch dringend einen Auszubildenden zum Bäcker oder Konditor. Und Neis hat für potenzielle Interessenten eine gute Nachricht. „Die Arbeitszeiten sind normal, niemand muss um 4 Uhr aufstehen. Und es gibt eine reguläre Fünf-Tage-Woche.“

Kontakt: Christoph Hein, E-Mail an post@landgasthof-grenzau.com, Telefon 02624/949130.