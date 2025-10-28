Wiedereröffnung 2027 geplant
Café am Wiesensee hat doch wieder eine Zukunft
Das Café Seewies in Stahlhofen am Wiesensee ist seit Anfang August geschlossen.
Thorsten Ferdinand

Monatelang gab es rund um den Wiesensee wenig Zuversicht, dass das Gewässer bald wieder angestaut werden könnte. Inzwischen laufen jedoch Arbeiten am Stausee und die Hoffnung ist zurückgekehrt – auch bei Markus Mühlenhaupt vom Café Seewies.

Gute Nachrichten vom Wiesensee: Das seit August geschlossene Café Seewies in Stahlhofen soll wiedereröffnet werden, wenn voraussichtlich ab Anfang 2027 wieder Wasser im See angestaut wird. Das vermeldet Geschäftsführer Markus Mühlenhaupt, dem zuletzt immer wieder Fragen zur Zukunft des Gastronomiebetriebs gestellt wurden.

