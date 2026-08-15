In Caan tut sich etwas. Bald rollen die Bagger an. Ortsbürgermeister André Mensch und Erster Beigeordneter Volker Noß erläutern die ambitionierten Pläne für eine neue Dorfmitte.
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Großzügig, luftig und attraktiv – so soll die neue Dorfmitte von Caan mit Dorfplatz, Backes, Spielplatz und Tribünen werden. Die ehrgeizigen Pläne haben Ortsbürgermeister André Mensch und Erster Beigeordneter Volker Noß unserer Zeitung vorgestellt. Sie sind Ergebnis der zweijährigen Dorfmoderation mit umfassender Bürgerbeteiligung in den Workshops.