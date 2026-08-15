Abriss startet bald Caan erhält eine attraktive Dorfmitte samt Spielplatz Camilla Härtewig 15.08.2026, 07:00 Uhr

i Mit Umsicht, aber auch mit viel Vorfreude treiben Ortsbürgermeister André Mensch (links) und sein Erster Beigeordneter Volker Noß die Pläne für eine attraktive Dorfmitte voran. In Kürze geht es los. Camilla Härtewig

In Caan tut sich etwas. Bald rollen die Bagger an. Ortsbürgermeister André Mensch und Erster Beigeordneter Volker Noß erläutern die ambitionierten Pläne für eine neue Dorfmitte.

Großzügig, luftig und attraktiv – so soll die neue Dorfmitte von Caan mit Dorfplatz, Backes, Spielplatz und Tribünen werden. Die ehrgeizigen Pläne haben Ortsbürgermeister André Mensch und Erster Beigeordneter Volker Noß unserer Zeitung vorgestellt. Sie sind Ergebnis der zweijährigen Dorfmoderation mit umfassender Bürgerbeteiligung in den Workshops.







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