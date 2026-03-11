Der Grünen-Kandidat im Wahlkreis 6 (Montabaur) setzt sich für die Stärkung von Ehrenamt, Gesundheitsversorgung, ÖPNV und erneuerbaren Energien ein. Die bieten aus André Butscheikes Sicht auch Chancen für Kommunen in strukturschwachen Regionen.
Innerhalb von gut fünf Jahren hat es André Butscheike von der Mitgliedschaft bei Bündnis90/Grünen zur Landtagskandidatur im Wahlkreis 6 (Montabaur) geschafft. Den Anstoß, dass er sich (partei-)politisch engagiert, führt der Hundsdorfer auf seine Schüler und deren politisches Erwachen zurück: „2019 ging es mit Fridays for Future los, und im Unterricht haben wir darüber diskutiert, ob die Schüler zu den Kundgebungen hingehen dürfen“, erinnert sich ...