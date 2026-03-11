Grünen-Kandidat im Wahlkreis 6 Butscheike will dem ländlichen Raum eine Stimme geben Katrin Maue-Klaeser 11.03.2026, 20:00 Uhr

i André Butscheike, Landtagskandidat der Grünen im Wahlkreis 6, trainiert die U10-Mannschaft des BBC Montabaur in der Kreissporthalle. Dass es schwierig ist, dort Hallenzeit zu bekommen, und die Temperatur in der Halle zeitweise lediglich 14 Grad beträgt, erschwert seiner Meinung nach ehrenamtliches Engagement. Katrin Maue-Klaeser

Der Grünen-Kandidat im Wahlkreis 6 (Montabaur) setzt sich für die Stärkung von Ehrenamt, Gesundheitsversorgung, ÖPNV und erneuerbaren Energien ein. Die bieten aus André Butscheikes Sicht auch Chancen für Kommunen in strukturschwachen Regionen.

Innerhalb von gut fünf Jahren hat es André Butscheike von der Mitgliedschaft bei Bündnis90/Grünen zur Landtagskandidatur im Wahlkreis 6 (Montabaur) geschafft. Den Anstoß, dass er sich (partei-)politisch engagiert, führt der Hundsdorfer auf seine Schüler und deren politisches Erwachen zurück: „2019 ging es mit Fridays for Future los, und im Unterricht haben wir darüber diskutiert, ob die Schüler zu den Kundgebungen hingehen dürfen“, erinnert sich ...







Artikel teilen

Artikel teilen