Grünen-Kandidat im Wahlkreis 6
Butscheike: Sanierungsprogramm für marode Schulen
André Butscheike geht bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 6 für Bündnis90/Die Grünen ins Rennen.
Anne Moldenhauer

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist André Butscheike. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber von Bündnis90/Die Grünen selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.André Butscheike tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.

