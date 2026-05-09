Eine junge Mitarbeiterin der Westerwald Bank hat auf Schloss Montabaur ihr berufsbegleitendes Masterstudium aufgenommen. Von der arbeitsplatznahen Hochschule und dem hohen Praxisbezug sind Studentin und Arbeitgeber begeistert.
Lesezeit 2 Minuten
Die Westerwald Bank arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule in Montabaur zusammen. Zum 1. November 2010 habe das erste berufsbegleitende Studium an der Hochschule begonnen. Im Jahr 2014 folgte die Einschreibung des ersten Dualen Studenten, schildert Birgit Laatsch aus der Personalabteilung des Geldinstituts.