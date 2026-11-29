Angst vor Unfällen mit Kindern Busfahrer warnt vor Gefahren im Schulzentrum Montabaur Thorsten Ferdinand 29.11.2026, 12:00 Uhr

i Ein alltägliches Bild in Montabaur: Kinder lungern auf der Fahrbahn herum, während Busse ein- und ausfahren. Viele von ihnen bleiben nicht hinter den Absperrgittern. Thorsten Ferdinand

Ein Busfahrer warnt eindringlich vor der hohen Unfallgefahr im Montabaurer Schulzentrum. Dort komme es fast täglich zu gefährlichen Situationen, da Schülerinnen und Schüler unbeaufsichtigt auf der Fahrbahn herumtoben.

Kinder laufen auf der Straße herum und sitzen auf der Fahrbahn. Sie toben, drängeln und schubsen, während immer wieder Busse im Wendekreis ein- und ausfahren. So erleben es Busfahrer täglich ab 13 Uhr im Schulzentrum Montabaur. Dass es unter diesen Bedingungen noch zu keinen schweren Unfällen gekommen ist, grenzt aus Sicht einiger Fahrer an ein Wunder.







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