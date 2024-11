Burggarten soll ein neues Entree erhalten

Hachenburg. Durch die Vollsperrung der B414 zwischen den Anschlussstellen Schneidmühle und Nister kommt es aktuell in Hachenburg vermehrt zu Verkehrsbehinderungen. Vor allem im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse/Friedrichstraße sorgen die vielen zusätzlichen Pkw und Lkw in den Stoßzeiten für Staus. Doch das soll sich ändern, sobald die Maßnahme auf der Bundesstraße abgeschlossen ist. Dann soll nicht nur der Alexanderring bis zum Neumarkt ausgebaut werden, sondern auch an der erwähnten Kreuzung ein Kreisel entstehen, der es Fußgängern und Radfahrern ermöglichen soll, sich sicherer als bislang zwischen der historischen Innenstadt und dem Burggarten zu bewegen. Damit verbunden ist außerdem eine Umgestaltung des Parkgeländes, die kürzlich Thema einer gemeinsamen Sitzung von Stadtrat und Bauausschuss war.