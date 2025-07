Mit einem hochkarätigen Konzert startete die Sommerreihe Burgenklassik der Villa Musica. In der Schlosskirche präsentierte der Stargeiger Linus Roth gemeinsam mit Stipendiaten der Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz Werke aus den jungen Jahren Ludwig van Beethovens.

Die Reihe Burgenklassik verbindet seit 2017 Musik und Architektur. Stipendiaten der Villa Musica stehen gemeinsam mit hochkarätigen Musikern auf der Bühne und begeistern ihre Zuhörerschaft in den Burgen und Schlössern des Landes. Die Schlosskirche in Hachenburg ist eine der insgesamt sechs Spielstätten in Rheinland-Pfalz. Die Villa Musica, eine Stiftung gegründet von der Landesregierung in Kooperation mit dem damaligen Südwestfunk, betreibt mittlerweile seit fast vier Jahrzehnten erfolgreich Nachwuchsförderung im Bereich Klassische Musik.

i Das Eröffnungskonzert der Burgenklassik schloss nahtlos an diese Tradition an. Geiger Linus Roth spielte gemeinsam mit dem mehrfach preisgekrönten Cellisten Klaudio Zoto und 3 Stipendiatinnen der Villa Musica ( Mascha Wehrmeyer an der Violine, Céline Eberhardt und Carla Guillen García an der Viola) zwei Werke Beethovens und ein Adagio vom belgischen Komponisten Guillaume Lekeu. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck begrüßte die zahlreichen Zuhörer in seiner Heimatstadt, darunter auch Ervis Gega, künstlerische Leiterin der Villa Musica, und Barbara Harnischfeger, Vorsitzende von Freunde der Villa Musica. Er dankte auch der Hachenburger KulturZeit und dem Kirchenvorstand für die Unterstützung. Hardeck erinnerte an die lange Tradition hervorragender kammermusikalischer Konzerte in Hachenburg.

Der Augsburger Violinprofessor Linus Roth führte selbst durch das Programm. Los ging es mit der Serenade D-Dur für Violine, Viola und Violoncello, komponiert zwischen 1796 und 1797, die, so Roth, voller musikalischer Ideen Beethovens steckt. In sieben Sätzen erlebten die Zuhörer die meist heiteren Klänge der Serenade, eröffnet und beendet von einem Marsch, der durchaus als ironische Interpretation eines ebensolchen gesehen werden kann, wie Linus Roth den Zuhörern berichtete. Begleitet wurde der Geiger von Céline Eberhardt und Klaudio Zoto. Die beiden jungen Musiker glänzten im zweiten Thema der Serenade in den Solopartien.

Thema des Abends lautete „Der junge Beethoven“ – es gab aber auch andere Werke

Zwar lautete das Thema des Abends “Der junge Beethoven„, aber nicht nur Werke des Bonner Komponisten wurden dargeboten, sondern auch ein Werk vom wallonischen Komponisten Guillaume Lekeu. Der erkannte als 17-Jähriger seine Berufung zur klassischen Musik, inspiriert von Aufführungen der späten Beethoven-Quartette. Linus Roth, Klaudio Zoto, Mascha Wehrmeyer und Carla Guillen García präsentierten Lekeus Molto Adagio “Meine Seele ist betrübt bis an den Tod„ für ein Streichquartett. Virtuos transportierten die vier Streicher die überwältigenden Gefühle, von der Leidenschaft hin zur Verzweiflung, die Lekeu in den Satz hineinkomponiert hat.

Nach einer kurzen Pause ging es stürmisch weiter mit Beethoven. Dessen Streichquintett C-Dur gilt als Ludwig van Beethovens einziger Beitrag in der Gattung Streichquartett. Dieses Werk bekam den Beinamen “Der Sturm" verliehen, wie Linus Roth zu berichten wusste. Warum dieser Name gewählt wurde, zeigte sich schnell. Alle fünf Musiker bauten gemeinsam eine Spannung auf, die sich im dritten und letzten Satz des Werkes als klanglicher Sturm entlud und eindrucksvoll das Können der vier Streicher abbildete. Stürmisch war auch der begeisterte Applaus der Zuhörerschaft, die damit ein hochkarätiges Konzerterlebnis in der Schlosskirche feierten.

Alle weiteren Termine der Reihe Burgenklassik finden sich im Internet unter www.villamusica.de/burgenklassik-2025.