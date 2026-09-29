Gemeinsam stark
Buntes Fest feiert die Demokratie in Bad Marienberg
Eva und Hans Ehrlich sind die Gründer des Demokratie-Sommers und waren vor Ort natürlich ebenfalls aktiv.
Eva und Hans Ehrlich sind die Gründer des Demokratie-Sommers und waren vor Ort natürlich ebenfalls aktiv.
Gaby Wertebach

Mit Live-Musik, einem „Demokratie-Quiz“ und kreativen Aktionen setzte die Verbandsgemeinde Bad Marienberg ein buntes Zeichen für Zusammenhalt und Vielfalt. Zahlreiche Vereine und engagierte Bürger zeigten, wie lebendig Mitmachen sein kann.

Lesezeit 2 Minuten
Ein buntes Plakat in Regenbogenfarben kündigte an, worum es ging. Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg und ein engagiertes Projektteam hatten am Samstag zu einem Demokratiefest eingeladen. Vereine und Institutionen, wie die katholische und evangelische Kirche, die Marie-Curie-Realschule plus, die Gleichstellungsstelle der VG, die Ahmadiyya-Gemeinde, die Initiative „Westerwald unterm Regenbogen“, der Partnerschaftsausschuss Pagny und viele mehr ...
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