Die viel beschworene „Zeitenwende“ hat auch im Westerwald konkrete Folgen. Die Zukunft der Alsberg-Kaserne in Rennerod steht nicht mehr zur Debatte. Im Gegenteil: Die dortigen Soldaten bereiten sich auf mögliche Einsätze an der Nato-Ostflanke vor.
Am Bundeswehrstandort Rennerod bereitet sich das Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ auf mögliche Einsätze an der Nato-Ostflanke vor. Zukünftig werden die hiesigen Soldaten als Sanitätsbataillon die Panzerbrigaden 41 „Lipperland“ und 45 „Litauen“ unterstützen.