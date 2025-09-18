Unterstützung für Nato-Staaten Bundeswehr in Rennerod bereitet sich auf Ernstfall vor 18.09.2025, 16:00 Uhr

i Ein Luftlanderettungszentrum mit mehreren Behandlungsplätzen und Operationsmöglichkeiten kann in wenigen Stunden auf- und wieder abgebaut werden. Thorsten Ferdinand

Die viel beschworene „Zeitenwende“ hat auch im Westerwald konkrete Folgen. Die Zukunft der Alsberg-Kaserne in Rennerod steht nicht mehr zur Debatte. Im Gegenteil: Die dortigen Soldaten bereiten sich auf mögliche Einsätze an der Nato-Ostflanke vor.

Am Bundeswehrstandort Rennerod bereitet sich das Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ auf mögliche Einsätze an der Nato-Ostflanke vor. Zukünftig werden die hiesigen Soldaten als Sanitätsbataillon die Panzerbrigaden 41 „Lipperland“ und 45 „Litauen“ unterstützen.







Artikel teilen

Artikel teilen