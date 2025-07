Das Warten hat ein Ende: Am Dienstag wird das gesperrte Teilstück der B414 bei Nister wieder für den Verkehr freigegeben – mit prominenter Unterstützung aus Berlin. Am Mittwoch kann der Verkehr dort wieder rollen.

Nach Dienstag ist Schluss mit Umleitung: Am 5. August wird um 11 Uhr die B414 zwischen den Anschlussstellen Schneidmühle und Nister nach mehr als einjähriger Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben. Da lässt es sich auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nicht nehmen, einen Abstecher in den Westerwald zu machen. Gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Verkehrsstaatssekretär Andy Becht wird der CDU-Politiker das Ende der Baumaßnahme offiziell „besiegeln“. Der Bund investiert als Baulastträger aktuell rund 18,2 Millionen Euro in den Ausbau des Straßenabschnitts und den Ersatzneubau der Talbrücke bei Nister.

Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) kann die Baustelle an diesem Tag zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr besichtigt werden. Geparkt werden kann dazu im Gewerbegebiet „Zum Drahtzug“ in Nister. Mit der Verkehrsfreigabe werden laut der Verkehrsbehörde gleich zwei Baumaßnahmen ihr Ende finden: der Ersatzneubau der Talbrücke über die Nister und der Bau von zwei Überholfahrstreifen zwischen Schneidmühle und Nister.

Freie Fahrt für den Berufsverkehr ab 6. August

Im Anschluss an die Feierlichkeit, so heißt es beim LBM, werden die umfangreichen „Verkehrssicherungsmaßnahmen“, wie es im Behördendeutsch heißt, teilweise zurückgebaut. „So kann der Verkehr pünktlich zum Berufsstart am Mittwoch, 6. August, den derzeit noch gesperrten Abschnitt der Bundesstraße 414 und der Landesstraße 288 in Richtung Hachenburg wieder frei befahren. Die Vollsperrung der B414 zwischen Schneidmühle und Überführung der L288 bei Nister ist dann wieder aufgehoben“, heißt es.

Allerdings weist der Landesbetrieb darauf hin, dass es im Zuge der Rückbauarbeiten in Teilbereichen erforderlich wird, den Verkehr auch nach dem 6. August zeitweise in kleinen Bereichen per Ampelregelung zu regeln. Dann soll die Verbindungsspange zwischen der B414 und der L288 wieder mit Leitplanken ausgestattet werden.