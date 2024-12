Erfolg für die Polizei Bundespolizei nimmt gesuchten Westerwälder fest Andreas Egenolf 11.12.2024, 13:24 Uhr

i Ein zur Fahndung ausgeschriebener Westerwälder ist der Bundespolizei in Düsseldorf ins Netz gegangen. Peter Maszlen - stock.adobe.com

Ein zur Fahndung ausgeschriebener 32-Jähriger wird am Flugplatz in Düsseldorf gefasst. Da er eine geforderte Geldstrafe begleicht, kann er einem Gefängnisaufenthalt entgehen.

Nur ganz knapp einem Gefängnisaufenthalt entgangen ist ein 32-jähriger Westerwälder. Wie die Bundespolizeiinspektion am Flughafen Düsseldorf berichtet, wollte der Mann aus dem Westerwaldkreis bereits in der vergangenen Woche am Donnerstag vom Flughafen in die kosovarische Hauptstadt Pristina reisen.

