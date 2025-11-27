Mit zwei Haftbefehlen gesucht Bundespolizei nimmt Gesuchten in Köln fest 27.11.2025, 15:00 Uhr

Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen per Haftbefehl gesuchten, 51-jährigen Mann auf dem Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Bei einer Personenkontrolle wurde der Gesuchte im Datenabgleich identifiziert.

Am Mittwoch ging der Bundespolizei im Zuge einer Personenkontrolle ein 51-jähriger Mann ins Netz. Neben der Tatsache, dass er im Zuge einer Aufenthaltsermittlung und zwei offenen Haftbefehlen gesucht wurde, hatte der Mann weiterhin gegen die, im Kölner Hauptbahnhof geltende, Allgemeinverfügung zum Mitführen von verbotenen Gegenständen verstoßen.







Artikel teilen

Artikel teilen