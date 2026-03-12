Landtagskandidatin Jenny Groß holt Bundesverkehrsminister Patrick Schneider an einen wunden Punkt der Westerwälder Infrastruktur – in den Montabaurer ICE-Bahnhof. Stadtchefin Melanie Leicher macht klar: „Da hängen Existenzen dran.“
Der Montabaurer ICE-Bahnhof war vor gut einem Vierteljahrhundert ein Verhandlungserfolg des Landes, das ihn der Bahn in einem zähen Ringen abgetrotzt hat – heute ist er Aushängeschild und Eintrittstor zur Kreisstadt, doch hat er seit der Eröffnung einige Federn gelassen.