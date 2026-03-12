Wird Westerwald abgehängt? Bundesminister: ICE-Bahnhof Montabaur bleibt erhalten Katrin Maue-Klaeser 12.03.2026, 18:00 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (rechts) stellte sich im Montabaurer ICE-Bahnhof Fragen und Kritik unter anderem von VG-Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (von links), Jens Geimer (Vizepräsident der IHK Koblenz) und Oliver Krämer, Montabaurs Citymanager. Katrin Maue-Klaeser

Landtagskandidatin Jenny Groß holt Bundesverkehrsminister Patrick Schneider an einen wunden Punkt der Westerwälder Infrastruktur – in den Montabaurer ICE-Bahnhof. Stadtchefin Melanie Leicher macht klar: „Da hängen Existenzen dran.“

Der Montabaurer ICE-Bahnhof war vor gut einem Vierteljahrhundert ein Verhandlungserfolg des Landes, das ihn der Bahn in einem zähen Ringen abgetrotzt hat – heute ist er Aushängeschild und Eintrittstor zur Kreisstadt, doch hat er seit der Eröffnung einige Federn gelassen.







