Andreas Kremer eingeführt Bundesbank-Hochschule in Hachenburg hat neuen Rektor Nadja Hoffmann-Heidrich 30.08.2026, 17:00 Uhr

i Andreas Kremer ist neuer Rektor der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Hachenburg wird oftmals als kleinste Hochschulstadt Deutschlands bezeichnet. Nun hat die Hochschule der Deutschen Bundesbank, die im Schloss untergebracht ist, einen neuen Rektor, der die wichtige Aufgabe mit Demut angeht, wie er sagt.

Jetzt ist es offiziell: Die Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg hat einen neuen Rektor. Der bisherige stellvertretende Einrichtungsleiter, Andreas Kremer, wurde im Beisein zahlreicher Gäste aus dem Umfeld der Bundesbank sowie der heimischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft feierlich in sein Amt an der Spitze eingeführt.







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