Geplante Sanierung geht weiter Bund kommt Bad Marienberg bei Marienbad entgegen 30.10.2025, 18:00 Uhr

i Nach einigen Hiobsbotschaften in den vergangenen Monaten könnte mit der Sanierung des Marienbads in Bad Marienberg jetzt doch noch alles gut werden. Röder-Moldenhauer

Seit Jahren wird in Bad Marienberg über eine Generalsanierung des Marienbads diskutiert. So müssen etwa Heizung, Lüftung, Elektrik, Elektronik und Sanitäranlagen erneuert werden. Doch das Projekt wird von einem ständigen Auf und Ab begleitet.

Positive Wendung für die geplante Generalsanierung des Marienbads in Bad Marienberg: Nachdem das Projekt zwischenzeitlich wegen stark gestiegener Kosten und des möglichen Wegfalls von Fördergeldern aufgrund nicht einzuhaltender Baufristen gefährdet war, hat der Verbandsgemeinderat nun in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, das Vorhaben mit dem beauftragten Planungsbüro weiter voranzutreiben.







