Seit Jahren wird in Bad Marienberg über eine Generalsanierung des Marienbads diskutiert. So müssen etwa Heizung, Lüftung, Elektrik, Elektronik und Sanitäranlagen erneuert werden. Doch das Projekt wird von einem ständigen Auf und Ab begleitet.
Lesezeit 3 Minuten
Positive Wendung für die geplante Generalsanierung des Marienbads in Bad Marienberg: Nachdem das Projekt zwischenzeitlich wegen stark gestiegener Kosten und des möglichen Wegfalls von Fördergeldern aufgrund nicht einzuhaltender Baufristen gefährdet war, hat der Verbandsgemeinderat nun in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, das Vorhaben mit dem beauftragten Planungsbüro weiter voranzutreiben.