Für Schule und Vereine Bund fördert Bau eines Kunstrasenplatzes in Hof Nadja Hoffmann-Heidrich 23.04.2026, 20:00 Uhr

i Der Sportplatz im Bärenstadion Hof soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Dafür hat der Bund jetzt eine Förderung zugesagt. Röder-Moldenhauer

Der Bund fördert die Gemeinde Hof bei der Umwandlung ihres Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz. Welche Folgen hat dies für Hof – und für Bad Marienberg, wo darüber diskutiert wird, den dortigen Naturrasenplatz ebenfalls in Kunstrasen umzuwandeln?

Der Haushaltsausschuss des Bundes hat beschlossen, die Ortsgemeinde Hof bei der geplanten Umwandlung des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz mit 487.709 Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu unterstützen. Das haben die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten Tanja Machalet (SPD) und Harald Orthey (CDU) in unabhängigen Presseinfos mitgeteilt.







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