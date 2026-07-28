Ideen für Bad Marienberg Büros sollen Vorschläge zur Innenstadtbelebung machen Thorsten Ferdinand 28.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Bad Marienberger Innenstadt soll künftig wieder mehr Menschen anziehen. Allerdings wird Rossmann seinen Drogeriemarkt an den Stadtrand verlegen. Röder-Moldenhauer

Wie können die Attraktivität der Bad Marienberger Innenstadt erhöht und die Leerstände verringert werden? Diese Fragen stellt der Stadtrat drei Planungsbüros, die nun aufgefordert sind, ihre Vorschläge einzureichen.

Was kann die Kommunalpolitik tun, um die Innenstadt zu stärken? Diese Frage wird in Bad Marienberg bereits seit einigen Monaten diskutiert. Zuletzt gewann das Thema durch die Ankündigung der Drogeriemarktkette Rossmann, ihre Filiale an den Stadtrand zu verlegen, zusätzliche Brisanz, denn damit droht in der Bismarkstraße schlimmstenfalls weiterer prominenter Leerstand.







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