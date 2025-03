Am 4. Mai finden in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg, Montabaur und Wallmerod Bürgermeisterwahlen statt. Während in der VG Wallmerod Amtsinhaber Klaus Lütkefedder (CDU) und in der VG Montabaur Amtsinhaber Ulrich Richter-Hopprich (CDU) als einzige Bewerber antreten, haben sich in der VG Bad Marienberg mit Karsten Lucke (SPD) und Marvin Kraus (CDU) zwei Kandidaten um die Nachfolge des scheidenden Verwaltungschefs Andreas Heidrich (SPD) beworben. In allen Kommunen endete die Bewerbungsfrist am Montagabend. Mit diesen Personalien sind Überraschungen ausgeblieben.

Karsten Lucke (Lautzenbrücken) und Marvin Kraus (Nistertal) hatten, nominiert von ihren jeweiligen Parteien, bereits vor einigen Monaten ihre Hüte in den Ring geworfen. Beide sind in der VG Bad Marienberg keine Unbekannten: Lucke war in der Vergangenheit bereits Erster Beigeordneter und vertritt aktuell die SPD als Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat. Kraus hat seit der Kommunalwahl 2024 das Amt des Ersten Beigeordneten inne.

Amtsinhaber treten wieder an

In der Verbandsgemeinde Montabaur hat Ulrich Richter-Hopprich (CDU) 2018 die Nachfolge von Edmund Schaaf angetreten. Nun bewirbt sich der 44-Jährige für eine zweite Amtszeit. Die VG-Bürgermeister werden jeweils für acht Jahre gewählt.

In der Verbandsgemeinde Wallmerod ist Bürgermeister Klaus Lütkefedder seit 2010 im Amt. Er wurde im Januar einstimmig vom CDU-Gemeindeverband als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 4. Mai nominiert, die CDU ist auch stärkste Fraktion im VG-Rat. Dass es keinen Gegenkandidaten gibt, war zu erwarten und entspricht diesem Wahlvotum auf kommunaler Ebene.

Zwischendurch war überlegt worden, die Bürgermeisterwahlen mit der Bundestagswahl und der Landratswahl am 23. Februar zusammenzulegen. Doch einzuhaltende Fristen verhinderten diesen Schritt. bau/nh/tfe