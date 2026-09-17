Es geht weiter in Luckenbach
Bürgermeisterin Greis hebt Bedeutung von AMI hervor
Für die Firma AMI in Luckenbach geht es mit einem neuen Investor weiter. Das sorgt für Freude und Erleichterung in der Region.
Für die Firma AMI in Luckenbach geht es mit einem neuen Investor weiter. Das sorgt für Freude und Erleichterung in der Region.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Die VG Hachenburg freut sich, dass es für die Firma AMI in Luckenbach weitergehen kann. Bürgermeisterin Gabriele Greis hebt die Bedeutung des Unternehmens für die regionale Wirtschaftsstruktur und als Arbeitgeber hervor.

Lesezeit 1 Minute
Die Nachricht, dass es für die insolvente Firma AMI in Luckenbach dank eines neuen Investors weitergehen kann, ist auch für Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, ein Grund zur Zuversicht. „Ich freue mich sehr, dass es für AMI in Luckenbach eine tragfähige Zukunftsperspektive gibt.
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