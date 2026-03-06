Nach Legionellenbefall
Bürgermeisterin erklärt aktuellen Sachstand im Löwenbad
In den Duschen des Löwenbades wurden vor einigen Wochen Legionellen festgestellt. Das Wasser in den Becken ist nicht betroffen.
In den Duschen des Löwenbades wurden vor einigen Wochen Legionellen festgestellt. Das Wasser in den Becken ist nicht betroffen.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Derzeit laufen im Löwenbad in Hachenburg verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung eines Legionellenbefalls in den Duschen. Die Betriebssicherheit ist laut Bürgermeisterin Gabriele Greis gewährleistet.

Lesezeit 1 Minute
Nach einem Legionellenbefund im Löwenbad Hachenburg ist die vorgeschriebene Gefährdungsanalyse abgeschlossen. Die dabei identifizierten Schwachstellen, insbesondere Stagnations- und Totleitungen sowie überlange Kaltwasserleitungen, wurden fachlich bewertet und werden derzeit fachgerecht beseitigt beziehungsweise umgebaut.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder Zeitung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren