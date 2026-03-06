Derzeit laufen im Löwenbad in Hachenburg verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung eines Legionellenbefalls in den Duschen. Die Betriebssicherheit ist laut Bürgermeisterin Gabriele Greis gewährleistet.
Lesezeit 1 Minute
Nach einem Legionellenbefund im Löwenbad Hachenburg ist die vorgeschriebene Gefährdungsanalyse abgeschlossen. Die dabei identifizierten Schwachstellen, insbesondere Stagnations- und Totleitungen sowie überlange Kaltwasserleitungen, wurden fachlich bewertet und werden derzeit fachgerecht beseitigt beziehungsweise umgebaut.