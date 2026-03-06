Nach Legionellenbefall Bürgermeisterin erklärt aktuellen Sachstand im Löwenbad Nadja Hoffmann-Heidrich 06.03.2026, 06:00 Uhr

i In den Duschen des Löwenbades wurden vor einigen Wochen Legionellen festgestellt. Das Wasser in den Becken ist nicht betroffen. Nadja Hoffmann-Heidrich

Derzeit laufen im Löwenbad in Hachenburg verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung eines Legionellenbefalls in den Duschen. Die Betriebssicherheit ist laut Bürgermeisterin Gabriele Greis gewährleistet.

Nach einem Legionellenbefund im Löwenbad Hachenburg ist die vorgeschriebene Gefährdungsanalyse abgeschlossen. Die dabei identifizierten Schwachstellen, insbesondere Stagnations- und Totleitungen sowie überlange Kaltwasserleitungen, wurden fachlich bewertet und werden derzeit fachgerecht beseitigt beziehungsweise umgebaut.







