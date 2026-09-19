Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur liegt zwar zentral in der Stadt, ist aber dennoch etwas versteckt. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe an Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich verteidigte dieser die Wahl des Standorts.
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Zentral in der Innenstadt und trotzdem mit einem Hauch von Hinterhofcharme – so lässt sich die Lage des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Montabaur beschreiben. Obwohl das unlängst an die VG übergebene Gebäude nur wenige Gehminuten von der Fußgängerzone und dem Konrad-Adenauer-Platz entfernt liegt, ist der Haupteingang für erstmalige Besucher nicht ganz einfach zu finden.