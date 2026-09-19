Neues Rathaus in Montabaur Bürgermeister verteidigt Grundstückswahl in Innenstadt Thorsten Ferdinand 19.09.2026, 13:00 Uhr

i Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur befindet sich zentral und dennoch etwas versteckt in der Innenstadt. Thorsten Ferdinand

Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur liegt zwar zentral in der Stadt, ist aber dennoch etwas versteckt. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe an Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich verteidigte dieser die Wahl des Standorts.

Zentral in der Innenstadt und trotzdem mit einem Hauch von Hinterhofcharme – so lässt sich die Lage des neuen Rathauses der Verbandsgemeinde Montabaur beschreiben. Obwohl das unlängst an die VG übergebene Gebäude nur wenige Gehminuten von der Fußgängerzone und dem Konrad-Adenauer-Platz entfernt liegt, ist der Haupteingang für erstmalige Besucher nicht ganz einfach zu finden.







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