Knapp 190 Millionen Euro sollen im Zuge der Investitionsoffensive in den Westerwald fließen. Nach Landrat Schwickert zeigen sich aber auch erste Bürgermeister skeptisch, ob das Geld von Bund und Land die Probleme der Kommunen wirklich löst.

Die angekündigte Investitionsoffensive des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz hat bei Kommunalpolitikern vor Ort Hoffnungen, aber auch Skepsis ausgelöst. Zwar begrüßen Bürgermeister aus dem Westerwaldkreis die geplanten Programme, sie befürchten jedoch auch, dass sich an der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen nichts ändern wird. Selbst die vermeintliche Riesensumme von 190 Millionen Euro könnte in diesem Fall zu wenig sein, um im Westerwaldkreis einen Effekt zu erzeugen, den auch der Bürger spürt.

Zur Erinnerung: Wie Ministerpräsident Alexander Schweitzer kürzlich mitteilte, sollen die Kommunen in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren aus zwei Töpfen unterstützt werden. Der Westerwaldkreis erhält demnach 25 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ der Landesregierung. Das Geld soll dabei helfen, die laufenden Kosten in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zu decken. Zusätzlich sollen in den kommenden zwölf Jahren weitere 163,2 Millionen Euro aus dem mit rund 28 Millionen Euro Landesmitteln aufgestockten Sondervermögen des Bundes in die Region fließen, um vor Ort Investitionen zu ermöglichen.

Selters Bürgermeister warnt vor komplizierten Förderprogrammen

Was im ersten Moment nach einer enormen Unterstützung klingt, relativiert sich bei näherer Betrachtung. Statistisch gesehen entfallen auf einen 1000-Einwohner-Ort im Westerwaldkreis rund 785.000 Euro aus dem Investitionspaket, was circa 65.000 Euro pro Jahr in der angekündigten Laufzeit entspricht. Der Effekt des Pakets ist somit begrenzt.

Aus Sicht von Selters’ VG-Bürgermeister Oliver Götsch ist es deshalb wichtig, dass die Mittel unbürokratisch und flexibel dort eingesetzt werden können, wo der Bedarf am größten ist. „Was wir nicht brauchen, sind Förderkulissen mit Hürden, Detailvorgaben im Klein-Klein – zum Teil basierend auf veralteten Erhebungen – und enge Fristen, die eine sinnvolle Umsetzung erschweren“, sagt der parteilose Bürgermeister.

Handlungsfreiheit für die Kommunalpolitik erhofft

Götsch hofft, dass die bereitgestellten Gelder von Bund und Land pauschal und ohne enge Zweckbindung gewährt werden. „Wir wissen vor Ort am besten, was gebraucht wird, wo investiert werden muss und wie Mittel effizient eingesetzt werden können“, erklärt der VG-Chef. In Bezug auf die Verteilung der Gelder im Westerwaldkreis sei er guter Dinge, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden fair eingebunden werden. Das werde in solchen Fällen bisher immer vorbildlich praktiziert, lobt Götsch.

Mit Blick auf die kurzfristige Hilfe aus dem Landesprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ schließt sich der Selterser Bürgermeister der Bewertung durch Landrat Achim Schwickert an. „Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ist nicht wegzudiskutieren“, betont Götsch, auch wenn die Investitionsoffensive grundsätzlich ein guter und wichtiger Schritt sei.

Steuereinnahmen der meisten Orte sind zuletzt gesunken

Ähnlich sieht das auch der Bürgermeister der Stadt und der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Michael Merz. „Zusätzliche Einnahmen sind immer hilfreich, fraglich ist aber, ob diese ausreichend sind“, fasst der ebenfalls parteilose Verwaltungschef aus der Töpferstadt zusammen. Merz macht eine sehr plastische Rechnung auf, um zu zeigen, wie viel Geld den Kommunen zuletzt durch sinkende Steuereinnahmen weggebrochen ist. Allein durch die Grundsteuerreform fehlten der Stadt Ransbach-Baumbach in diesem Jahr 600.000 Euro. Viele Kommunen haben darauf bekanntlich schon durch Anheben der Grundsteuer-Hebesätze reagiert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sei zuletzt ebenfalls gesunken, und auch bei der Gewerbesteuer liege die Töpferstadt 2025 unter den Erwartungen. Die niedrigeren Steuereinnahmen wirken sich über die Umlage zeitverzögert auch auf die Verbandsgemeinde aus.

Der Bürgermeister erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben übernehmen müssen, etwa im Sozialbereich, beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und in der Daseinsvorsorge. „Das belastet unsere kommunalen Haushalte sehr“, sagt Merz, der sich ebenfalls strukturelle Entlastung für die Städte und Gemeinden wünscht.