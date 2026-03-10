Zukunft von Koch in Westerburg
Bürgermeister Pape: Enger Austausch mit Eigentümern
Auch die Stadt Westerburg hat ein Interesse daran, dass das Koch-Areal wieder mehr belebt wird. Nils Hillert, Prokurist des Unternehmens, hat sich kürzlich gegenüber unserer Zeitung zur Zukunft des Gebäudekomplexes geäußert.
Markus Eschenauer

Baumarkt und Intersport – zumindest gefühlt – plötzlich zu: Für Westerburg war es ein Schock. Die Eigentümerfamilie Koch arbeitet an einer Nachnutzung. Das sagt Stadtbürgermeister Janick Pape zur aktuellen Situation.

Lesezeit 1 Minute
Wie geht es mit dem Koch-Areal weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Westerburger, sondern die gesamte Region. Nachdem zum Ende des Jahres 2024 Baumarkt und Intersport geschlossen haben, arbeitet die Unternehmensleitung daran, eine Nachnutzung zu gewährleisten.

