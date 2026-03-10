Baumarkt und Intersport – zumindest gefühlt – plötzlich zu: Für Westerburg war es ein Schock. Die Eigentümerfamilie Koch arbeitet an einer Nachnutzung. Das sagt Stadtbürgermeister Janick Pape zur aktuellen Situation.
Lesezeit 1 Minute
Wie geht es mit dem Koch-Areal weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Westerburger, sondern die gesamte Region. Nachdem zum Ende des Jahres 2024 Baumarkt und Intersport geschlossen haben, arbeitet die Unternehmensleitung daran, eine Nachnutzung zu gewährleisten.