Wahl in der VG Wallmerod
Bürgermeister-Kandidaten meistern Rededuell in Meudt
Die Bewerber um das Amt des VG-Bürgermeisters bei der Podiumsdiskussion in Meudt (von links): Thomas Wolf, Mario Steudter, Domin
Die Bewerber um das Amt des VG-Bürgermeisters bei der Podiumsdiskussion in Meudt (von links): Thomas Wolf, Mario Steudter, Dominic Kühner und Dennis Liebenthal.
Thorsten Ferdinand

Wer soll Klaus Lütkefedder als Bürgermeister der VG Wallmerod nachfolgen? Diese Entscheidung treffen die Wählerinnen und Wähler am 29. November. Bei einem Rededuell in Meudt trafen die vier Kandidaten nun erstmals öffentlich aufeinander.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als 400 Menschen nutzten am Sonntagabend die Möglichkeit, die Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wallmerod persönlich zu erleben. In der Gangolfushalle in Meudt lieferten sich die vier Kandidaten ein etwa zweistündiges Rededuell, das von den Ortsbürgermeistern Andreas Zeis (Zehnhausen) und Joachim Gläser (Meudt) souverän moderiert wurde.
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