Wer soll Klaus Lütkefedder als Bürgermeister der VG Wallmerod nachfolgen? Diese Entscheidung treffen die Wählerinnen und Wähler am 29. November. Bei einem Rededuell in Meudt trafen die vier Kandidaten nun erstmals öffentlich aufeinander.
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Mehr als 400 Menschen nutzten am Sonntagabend die Möglichkeit, die Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wallmerod persönlich zu erleben. In der Gangolfushalle in Meudt lieferten sich die vier Kandidaten ein etwa zweistündiges Rededuell, das von den Ortsbürgermeistern Andreas Zeis (Zehnhausen) und Joachim Gläser (Meudt) souverän moderiert wurde.