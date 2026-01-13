Platz zum Feiern und Tagen Bürgerhaus am Wiesensee ist beliebt Angela Baumeier 13.01.2026, 16:13 Uhr

i Das Bürgerhaus in Stahlhofen am Wiesensee wird gerne gebucht und ist beliebt. Die Ortsgemeinde hält es gut in Schuss, dieses Jahr sollen noch die alten Holzfenster durch neue Alufenster ausgetauscht werden. Röder-Moldenhauer

Viele Leute kommen gerne nach Stahlhofen a. W. zur Geburtstagsfeier oder Hochzeit. Die gute Stube des Ortes ist top und wird viel genutzt, kann Ortsbürgermeister Frank Butterweck berichten.

Ja, das 1995 errichtete Bürgerhaus am Wiesensee wird gerne gebucht und ist beliebt. Das kann Ortsbürgermeister Frank Butterweck sagen. Ein Blick auf die Belegungszahlen zeigt, dass da das fehlende Wasser im See keine große Rolle spielt. „Die Leute sagen: Das ist halt traurig, dass kein See da ist, aber das Haus gefällt uns so gut, dass wir es wieder machen würden“, also hier zu feiern oder zu tagen.







