Alpenrod stimmt ab
Bürgerentscheid zu Gasthaus-Kauf ist am 22. November
Das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s in Alpenrod steht zum Verkauf. Eine Bürgerbewegung möchte erreichen, dass die Ortsgemeinde da
Das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s in Alpenrod steht zum Verkauf. Eine Bürgerbewegung möchte erreichen, dass die Ortsgemeinde das Objekt erwirbt und es für die Öffentlichkeit erhält. Der Gemeinderat ist mehrheitlich gegen diesen Plan. Am 22. November findet dazu nun ein Bürgerentscheid statt.
Röder-Moldenhauer

Seit mehr als einem Jahr wird in Alpenrod schon darüber diskutiert, ob die Ortsgemeinde das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s kaufen soll oder nicht. Am 22. November haben die wahlberechtigten Bürger nun das letzte Wort.

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Die Ortsgemeinde Alpenrod steht vor einer wichtigen Abstimmung: Am Sonntag, 22. November, entscheiden die Wahlberechtigten darüber, ob die Kommune das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s kaufen soll oder nicht. Die Vorsitzenden des Männergesangvereins, der Kirmesgesellschaft und des Maifeuervereins haben den Bürgerentscheid durch ein erfolgreiches Bürgerbegehren herbeigeführt.
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