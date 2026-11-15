Seit mehr als einem Jahr wird in Alpenrod schon darüber diskutiert, ob die Ortsgemeinde das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s kaufen soll oder nicht. Am 22. November haben die wahlberechtigten Bürger nun das letzte Wort.
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Die Ortsgemeinde Alpenrod steht vor einer wichtigen Abstimmung: Am Sonntag, 22. November, entscheiden die Wahlberechtigten darüber, ob die Kommune das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s kaufen soll oder nicht. Die Vorsitzenden des Männergesangvereins, der Kirmesgesellschaft und des Maifeuervereins haben den Bürgerentscheid durch ein erfolgreiches Bürgerbegehren herbeigeführt.