Mobilitätsangebot kommt gut an Bürgerbus Höhn rollt und rollt Angela Baumeier 18.01.2026, 13:00 Uhr

i Timo Heinen hat mit dem Verein "Höhner-Bus" einen besonderen Fahrservice eingerichtet. Der Bürgerbus fährt standardmäßig zweimal die Woche (mittwochs und freitags). Wer ihn nutzen will, muss sich vorher anmelden. Röder-Moldenhauer

Der Service des gemeinnützigen Vereins „Höhner-Bus“ wird bislang ausschließlich von älteren Menschen genutzt, die zum Arzt müssen, einkaufen oder einen Besuch im Altenheim abstatten möchten. Vorsitzender Timo Heinen freut sich, helfen zu können.

Seit Herbst 2025 gibt es den Bürgerbus Höhn. Er ist auf Initiative von Timo Heinen entstanden. Dazu wurde ein Verein gegründet: der „Höhner-Bus“. Der Bürgerbus fährt Bürger unentgeltlich zum Arzt, Einkaufspark und anderen Orten nach telefonischer Absprache.







Artikel teilen

Artikel teilen