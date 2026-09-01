Dürfen die Bürger von Leuterod, Helferskirchen, Vielbach und Quirnbach darüber abstimmen, ob ihre Ortsgemeinden einen Pachtvertrag mit einem Windkraftinvestor abschließen sollen? Eine Fachanwaltskanzlei sagt „Nein“ und nennt mehrere Gründe.
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Das Vorhaben der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“, die Windkraftpläne für das Gebiet „Drei Eichen“ per Bürgerbegehren zu stoppen, steht womöglich vor dem Aus. Aus der Beschlussvorlage der VG-Verwaltung Wirges für die nächste Sitzung des Ortsgemeinderats von Leuterod geht hervor, dass das Bürgerbegehren als juristisch unzulässig abgelehnt werden soll.