Streit um „Drei Eichen“ Bürgerbegehren zu Windpark steht womöglich vor dem Aus Thorsten Ferdinand 01.09.2026, 08:00 Uhr

i Stellungnahme gegen den geplanten Windpark „Drei Eichen“, aufgenommen bei einer Informationsveranstaltung in Wirges zu Jahresbeginn. Archiv Thorsten Ferdinand

Dürfen die Bürger von Leuterod, Helferskirchen, Vielbach und Quirnbach darüber abstimmen, ob ihre Ortsgemeinden einen Pachtvertrag mit einem Windkraftinvestor abschließen sollen? Eine Fachanwaltskanzlei sagt „Nein“ und nennt mehrere Gründe.

Das Vorhaben der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet unsere Natur und Wälder“, die Windkraftpläne für das Gebiet „Drei Eichen“ per Bürgerbegehren zu stoppen, steht womöglich vor dem Aus. Aus der Beschlussvorlage der VG-Verwaltung Wirges für die nächste Sitzung des Ortsgemeinderats von Leuterod geht hervor, dass das Bürgerbegehren als juristisch unzulässig abgelehnt werden soll.







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