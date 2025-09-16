Das Sterben von Gaststätten in den Dorfzentren hat bereits zahlreiche Gemeinden erfasst. Auch Alpenrod ist davon betroffen. Um die Zukunft des Gasthauses Walli’s/Am Kirchplatz ist in der Kommune jetzt eine Diskussion entbrannt.

In Alpenrod strebt eine Bürgerbewegung ein Bürgerbegehren an, mit dem der Gemeinderat aufgefordert werden soll, für den Kauf des Gasthauses Walli’s/Am Kirchplatz zu stimmen. Bislang hat der Rat diesen Plan mit klarer Mehrheit abgelehnt, wie der Erste Beigeordnete Gunnar Krämer auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Am Dienstagabend kommt er mit seinen Beigeordnetenkollegen und einigen weiteren Ratsmitgliedern zusammen, um eine gemeinsame Stellungnahme zum Bürgerbegehren zu verfassen.

„Hierin werden wir einige Punkte klarstellen und die Argumente darlegen, die zur Ablehnung des Kaufangebots führen“, berichtet Gunnar Krämer. Vorab könne er jedoch bereits sagen, „dass sich der Gemeinderat seit Frühjahr 2025 sehr ausführlich mit dem möglichen Ankauf des Gasthauses befasst hat. Dies war Thema in mindestens drei bis vier Ratssitzungen. Die Argumente für und gegen ein solches Vorhaben wurden mehrfach ausgetauscht. Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Letztlich war es jedoch eine sehr klare Mehrheit, die gegen den Ankauf votierte“, so Krämer.

Dass sich ein – seines Wissens nach maßgeblich durch fünf Einwohner initiiertes – Bürgerbegehren formiere, welches den Ankauf eines seit circa fünf Jahren nicht mehr betriebenen Gasthauses fordere, irritiere ihn persönlich, in Anbetracht der in den nächsten Jahren noch auf die Gemeinde zukommenden zahlreichen Investitionen in dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen, doch sehr. „Aus diesem Grunde liegt es uns am Herzen, den Bürgern unserer Ortsgemeinde möglichst kurzfristig die Gründe für unsere Entscheidung nahezubringen“, kündigt der Erste Beigeordnete eine gemeinsame Erklärung an.

Getragen wird das Bürgerbegehren für den Kauf der ehemaligen Gaststätte durch die Kommune derzeit hauptsächlich von den Vorsitzenden des Männergesangvereins (Gereon Brenk), des Maifeuervereins (Thorsten Leicher) und der Kirmesgesellschaft (Joshua Roth).