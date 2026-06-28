Anspruch auf Steuerminderung Bürger wartet zweieinhalb Jahre auf Post vom Amt Thorsten Ferdinand 28.06.2026, 13:05 Uhr

i Nach einem Wasserschaden in einer Mietwohnung legt ein Oberahrer Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid ein. Seitdem wird er immer wieder vertröstet. Sebastian Gollnow/Symbolbild. picture alliance/dpa

Das Jahr 2023 wird Michael Müller aus Oberahr so schnell nicht vergessen. Ein Wasserschaden in seinem Haus beschäftigt ihn fast drei Jahre später noch. Der Grund ist ein zähes Ringen mit der VG-Verwaltung in Wallmerod um eine Grundsteuererstattung.

Michael Müller aus Oberahr zahlt zu viel Grundsteuer B. Dies erfuhr der Hauseigentümer von seiner Versicherung und dem Finanzamt, nachdem eine Mietwohnung in seinem Haus infolge eines Wasserschadens im Sommer 2023 unbewohnbar wurde. Für die Grundsteuererstattung muss Müller allerdings immer noch kämpfen.







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