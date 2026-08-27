Verkehrsrisiko in Hachenburg? Bürger und Stadtchef für Tempolimit auf B413-Teilstück Nadja Hoffmann-Heidrich 27.08.2026, 19:00 Uhr

i Kurz vor Hachenburg – aus Richtung Merkelbach kommend – führt die B413 zunächst durch eine Talsohle und danach über eine Kuppe. Direkt dahinter befindet sich links die Einfahrt in die K13, die zugleich die Zufahrt zum Mittelstandspark darstellt. Auf der B413 ist noch bis hinter der Abfahrt Tempo 100 erlaubt. Röder-Moldenhauer

Wie groß ist die Gefahr für schwere Unfälle auf dem Streckenabschnitt der B413, der in Hachenburg am Mittelstandspark und an den Ferderer-Hallen vorbeiführt? Sehr groß, sagen der Bürger Joachim Bonn und Stadtchef Stefan Leukel.

Seit der Erschließung des Mittelstandsparks und der starken Belebung der ehemaligen Ferderer-Hallen (insbesondere durch die Körperwerkstatt in der Straße Vor der Struth) in Hachenburg hat der abbiegende und auffahrende Verkehr im Kreuzungsbereich an der B413 deutlich zugenommen.







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