Wie groß ist die Gefahr für schwere Unfälle auf dem Streckenabschnitt der B413, der in Hachenburg am Mittelstandspark und an den Ferderer-Hallen vorbeiführt? Sehr groß, sagen der Bürger Joachim Bonn und Stadtchef Stefan Leukel.
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Seit der Erschließung des Mittelstandsparks und der starken Belebung der ehemaligen Ferderer-Hallen (insbesondere durch die Körperwerkstatt in der Straße Vor der Struth) in Hachenburg hat der abbiegende und auffahrende Verkehr im Kreuzungsbereich an der B413 deutlich zugenommen.