Gemeinsam für die Innenstadt Bürger können über die Zukunft Rennerods mitreden Mariam Nasiripour 07.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Planer Norman Kratz (rechts) und Roland Schneider vom Büro Stadt-Land-plus, das die Stadt Rennerod bei der Erarbeitung des Konzepts unterstützt. Mariam Nasiripour

Rennerod startet eine Bürgerkampagne: Bewohner können Ideen für Innenstadt, Treffpunkte und Leerstände einbringen. Jetzt digital mitmachen oder bei Workshops mitgestalten – die Stadt von morgen soll gemeinsam entstehen.

Wie soll Rennerod in Zukunft gestaltet werden? Was läuft gut in der Stadt, und was sollte verbessert werden? Welche Erwartungen haben die Bürger an ihre Stadt? Das sind nur einige der Fragen der Kampagne „InnenstadtImpulse Rennerod“. An der Auftaktveranstaltung in der Westerwaldhalle nahmen etwa 60 Bürger teil.







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