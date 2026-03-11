Grüne Energie im Westerwald Bürger können sich am Solarpark Görgeshausen beteiligen Andreas Egenolf 11.03.2026, 18:00 Uhr

i Freuen sich, dass in wenigen Wochen die Online-Bürgerbeteiligungs-Plattform für den neuen Bauabschnitt des Solarparks Görgeshausen offiziell starten kann (von links): Jannes Lüttchens, Dr. Steffen Weil, Jerome Eufinger (alle Energieversorgung Mittelrhein), Theo Burkhard (ehemaliger Ortsbürgermeister Görgeshausen) und Martin Bendel (amtierender Ortsbürgermeister Görgeshausen). Andreas Egenolf

Die Energiegesellschaft Görgeshausen hat bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, trotzdem wird es jetzt anders geregelt. 20 Prozent der Investitionssumme für den dritten Bauabschnitt sollen so zusammenkommen.

Der Solarpark Görgeshausen wächst derzeit weiter auf einer rund fünfeinhalb Hektar großen Fläche nördlich der Autobahn 3. Hiervon sollen auch Bürger und Kunden der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) unmittelbar profitieren, denn sie können sich an dem Projekt beteiligen.







