Grüne Energie im Westerwald 
Bürger können sich am Solarpark Görgeshausen beteiligen
Freuen sich, dass in wenigen Wochen die Online-Bürgerbeteiligungs-Plattform für den neuen Bauabschnitt des Solarparks Görgeshaus
Freuen sich, dass in wenigen Wochen die Online-Bürgerbeteiligungs-Plattform für den neuen Bauabschnitt des Solarparks Görgeshausen offiziell starten kann (von links): Jannes Lüttchens, Dr. Steffen Weil, Jerome Eufinger (alle Energieversorgung Mittelrhein), Theo Burkhard (ehemaliger Ortsbürgermeister Görgeshausen) und Martin Bendel (amtierender Ortsbürgermeister Görgeshausen).
Andreas Egenolf

Die Energiegesellschaft Görgeshausen hat bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, trotzdem wird es jetzt anders geregelt. 20 Prozent der Investitionssumme für den dritten Bauabschnitt sollen so zusammenkommen. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Solarpark Görgeshausen wächst derzeit weiter auf einer rund fünfeinhalb Hektar großen Fläche nördlich der Autobahn 3. Hiervon sollen auch Bürger und Kunden der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) unmittelbar profitieren, denn sie können sich an dem Projekt beteiligen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren