Die Energiegesellschaft Görgeshausen hat bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, trotzdem wird es jetzt anders geregelt. 20 Prozent der Investitionssumme für den dritten Bauabschnitt sollen so zusammenkommen.
Der Solarpark Görgeshausen wächst derzeit weiter auf einer rund fünfeinhalb Hektar großen Fläche nördlich der Autobahn 3. Hiervon sollen auch Bürger und Kunden der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) unmittelbar profitieren, denn sie können sich an dem Projekt beteiligen.