Das Sterben von Gaststätten und Sälen in den Dorfzentren hat bereits zahlreiche Gemeinden erfasst. Nun ist auch Alpenrod betroffen, doch eine Bürgerbewegung dort möchte diese Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen.

Jahrzehntelang wurde in der traditionsreichen Gaststätte „Am Kirchplatz“ in Alpenrod Karneval und Kirmes gefeiert. Hinzu kommen unzählige weitere gesellige, die Dorfgemeinschaft stärkende Ereignisse, die hier stattfanden. Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Eigentümer möchte die Immobilie verkaufen und hat sie zunächst der Ortsgemeinde angeboten. Doch der Gemeinderat hat das Angebot in seiner jüngsten Sitzung vor rund zwei Wochen mehrheitlich abgelehnt. Gegen diese Entscheidung formiert sich jetzt Widerstand.

Der Männergesangverein Alpenrod, der Maifeuer-Verein und die Kirmesgesellschaft haben sich zusammengetan, um ein Bürgerbegehren zu starten. Die drei Vereinsvorsitzenden Gereon Brenk (MGV), Thorsten Leicher (Maifeuer) und Joshua Roth (Kirmesgesellschaft) fordern, dass die Gaststätte mit Saal in kommunale Hand übergeht, um dadurch den Erhalt dieses sozialen Treffpunkts für Vereine, Stammtische, private und öffentliche Veranstaltungen zu sichern. „Die Gaststätte ist ein kulturelles Erbe und prägt die Identität des Ortes“, schreiben die Vorsitzenden in einem Infoflyer, mit dem sie die Bürger über ihr Anliegen aufklären möchten. Denn ihre Sorge ist groß, dass das Gebäude nach einem Verkauf an Dritte nicht mehr für die Gemeinschaft zur Verfügung steht.

i Zusammen mit der Kirche und dem neu gestalteten Dorfplatz bildet das Gasthaus ein Ensemble, das gern für Veranstaltungen genutzt wird. Röder-Moldenhauer

Die nächste Kirmes am ersten Oktober-Wochenende wird noch in der Gaststätte „Am Kirchplatz“ ausgetragen werden können. Das hat der Eigentümer den Organisatoren zugesichert. Doch ob dies auch noch für den Weihnachtsmarkt im Dezember gilt, ist fraglich. Eine Gaststätte in der Dorfmitte sei aber unerlässlich für die Förderung des Zusammenlebens und des Zusammenhalts der Dorfgemeinschaft, argumentieren die Initiatoren des Bürgerbegehrens.

Und sie fügen hinzu: „Wir brauchen eine ,lebendige Ortsmitte’, die diesen Namen auch verdient und zu der nicht nur der mit erheblichem Kostenaufwand erstellte und ohne Gaststätte nur eingeschränkt nutzbare Dorfplatz gehört, sondern auch die angrenzende Gaststätte selbst gehören muss.“ Es müsse verhindert werden, dass ein privater Investor, der „naturgemäß die Rendite des Objekts und nicht das Wohl der Dorfgemeinschaft im Auge hat, möglicherweise eine Nutzung anstrebt, auf die wir dann keinen Einfluss mehr haben und die mit den Interessen der Dorfbewohner nicht vereinbar ist“.

Initiatoren gehen von Haus zu Haus und informieren Bevölkerung

Mit einem Verkauf an einen Investor drohe der Verlust des letzten sozialen und kulturellen Treffpunkts in der Gemeinde, die schon lange keine Bäckerei, keine Metzgerei, kein Lebensmittelgeschäft und keine Poststelle mehr habe, heißt es weiter im Flyer. Jöckel’s Alpenroder Hütte am Gräbersberg sei zwar ein schönes Ausflugslokal, für dörfliche Feste aber zu weit außerhalb gelegen, erklären die Vereinsvertreter im Gespräch mit unserer Zeitung.

Aus diesem Grund werden die Initiatoren des Bürgerbegehrens demnächst in der Gemeinde Alpenrod und ihren Ortsteilen Dehlingen und Hirtscheid von Haus zu Haus gehen, um den Menschen die Situation zu schildern und sie dazu zu bewegen, für eine Übernahme der Gaststätte durch die Kommune ihre Unterschrift abzugeben. Unterschriftsberechtigt sind alle wahlberechtigten Bürger im Ort. Nur wenn das Bürgerbegehren die gesetzlich geforderte Mindestzahl von Unterschriften aufweist, muss das Anliegen erneut im Gemeinderat behandelt werden. Wenn der Rat danach der Aufforderung zum Kauf des Gebäudes nicht folgt, wird das Begehren in einem Bürgerentscheid zur Abstimmung per Urnengang gestellt.

i Wer kauft das Gasthaus "Am Kirchplatz" in Alpenrod? Bürger und Vereine befürchten, dass das Objekt für die Allgemeinheit verlorengeht, wenn die Gemeinde es nicht erwirbt. Röder-Moldenhauer

Gereon Brenk, Thorsten Leicher und Joshua Roth als Vertreter der Initiative im Sinne der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz appellieren an ihre Mitbürger: „Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihrer Unterschrift an einer Entscheidung, die uns alle betrifft, persönlich und unmittelbar mitzuwirken. Ein Bürgerentscheid, der die erforderliche Mehrheit erhalten hat, steht einem Beschluss des Gemeinderates gleich.“ Unterstützt wird die Initiative unter anderem vom amtierenden Ortsbürgermeister Stefan von Minden sowie von seiner Vorgängerin Beate Salzer.

Initiatoren betonen: Kauf wäre ohne Kreditaufnahme möglich

Die Gaststätte „Am Kirchplatz“ in Alpenrod wurde vor wenigen Jahren vom bisherigen Eigentümer aufwendig saniert. Sowohl Schankraum als auch der Saal mit Küche sowie einige Hotelzimmer sind funktionstüchtig und betriebsbereit. Zwar wird das Gasthaus schon einige Zeit nicht mehr regelmäßig bewirtschaftet, für die traditionellen Dorffeste standen Saal und Kneipe bis jetzt allerdings immer zur Verfügung. Nach Auskunft der Initiatoren des Bürgerbegehrens würde es der Eigentümer gern sehen, dass die Gaststätte dem Dorf erhalten bliebe. Dazu sei auf Grundlage einer Wertfeststellung zwischen dem Ortsbürgermeister und dem Besitzer eine finanziell moderate Preisfestlegung getroffen worden, um der Gemeinde ein Entgegenkommen zu signalisieren. Durch flexible Zahlungsmodalitäten wäre es der Kommune nach Auskunft der Vertreter des Bürgerbegehrens möglich, das Gebäude ohne Kreditaufnahme zu kaufen und somit für die Allgemeinheit zu retten. nh