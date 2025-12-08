Bühne auf Pfefferkuchenmarkt in Westerburg steht in Flammen

Eine beliebte Weihnachtsstätte in Westerburg ist durch einen Strohbrand beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern. Verletzte gab es zum Glück keine zu beklagen.
Lesezeit 1 Minute
Zu einem traurigen Einsatz in der Adventszeit sind am Freitagabend um 18.03 die Feuerwehren aus Westerburg, Wengenroth und Gershasen ausgerückt: zu einem Bühnenbrand auf dem Gelände des Pfefferkuchen-Weihnachtsmarktes in Westerburg. Im Einsatz waren insgesamt 22 Feuerwehrkräfte, die zum Glück einen größeren Schaden verhindern konnten.