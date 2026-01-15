Gewerbe in Ransbach-Baumbach Bücherkiste kommt an: Dirk Beckerat trotzt dem Trend Camilla Härtewig 15.01.2026, 10:00 Uhr

i Dirk Beckerat hat mit der Kannenbäcker Bücherkiste in den Räumen des ehemaligen Cafés Denkel in Ransbach-Baumbach vor knapp einem Jahr einen Neuanfang gewagt. Die Umsätze stimmen noch nicht ganz, aber "es geht in die richtige Richtung". Camilla Härtewig

Für Buchhändler sind es keine rosigen Zeiten. Trotzdem wagte Dirk Beckerat in Ransbach-Baumbach den Neustart – und wird belohnt. Die Kannenbäcker Bücherkiste entwickelt sich zum kulturellen Treffpunkt mit Lesungen, Vorträgen und Ausstellungen.

„Wir sind auf einem guten Weg.“ Das sagt Dirk Beckerat, Inhaber der Kannenbäcker Bücherkiste, der nach der Insolvenz im Dezember 2024 einen Neuanfang in den Räumen des ehemaligen Cafés Denkel in Ransbach-Baumbach wagte. „Die Umsätze stimmen noch nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung.







