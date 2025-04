In Zeiten der Digitalisierung ist oftmals kein Platz mehr für Printmedien, dennoch sind Bücher für viele nicht wegzudenken. Die Bücherei in Kölbingen zum Beispiel existiert bereits seit 150 Jahren und ist auch in näherer Zukunft nicht wegzudenken.

. 150 Jahre ihres Bestehens feiert die katholische öffentliche Bücherei Kölbingen-Möllingen in diesem Jahr. Die Bücherei, die nebenbei nur durch ihr reines 12-köpfiges und ehrenamtliches Frauenteam geleitet wird, ist fester Bestandteil der Gemeinde. Sie ist eine öffentliche Einrichtung, in der jeder ausleihen kann, unabhängig von Religion und Alter. Aktuell befinden sich in dem Bestand mehr als 3600 Medien, darunter Belletristik für Erwachsene, Kinderbücher, Bilderbücher, Sachbücher, Zeitschriften, Hörspiele und DVDs. Doch warum ist die kleine Bücherei in dem knapp 1000-Einwohner-Ort so besonders?

Noch nie zuvor war das Team so groß wie jetzt. Die Älteste ist Büchereileitung Bärbel Hofman mit 80 Jahren, die schon seit 35 Jahren fester Bestandteil des Teams ist. Die 19-jährige Studentin Janina Nilges ist der jüngste Kopf im Team und sorgt dadurch auch für die Präsenz auf Social Media Plattformen wie Facebook und Instagram. Aber ist das der einzige Grund, weshalb die Bibliothek weiterhin so reichlich genutzt wird?

Kooperation und Engagement

Das engagierte Team setzt sich außerdem besonders dafür ein, dass das Sortiment der Bücherei stets aktualisiert wird und die neusten Bestseller vorhanden sind. Gerade das kommt bei den Besuchern gut an. Zusätzlich bietet es zahlreiche Veranstaltungen an, die auch zu einer besonderen Kooperation mit den örtlichen Schulen und dem Kindergarten führen. Das ist für das Team von großer Bedeutung, denn Kinder zum Lesen zu bekommen, sei nicht schwer, sie aber beim Lesen zu halten, das sei dagegen wirklich schwer, erklärt eine Mitarbeiterin gegenüber unserer Zeitung. Zu den besonderen Angeboten der Bibliothek zählen Vorlesetage- und Wettbewerbe und der Vorlese- und Lesesommer. Diese seien alle gut angenommen worden.

Der Lesesommer zum Beispiel ist eine Initiative des Landes Rheinland-Pfalz, zur Leseförderung bei Schulkindern in den Sommerferien. Dafür gibt es jährlich eine Förderung, die es außerdem ermöglicht, neue Bücher zur Verfügung zu stellen. Mundpropaganda sei auch bedeutend für die Bücherei, wie Helferin Steffi Steinebach erzählt.

i Im Mittelpunkt der Bibliothek lassen sich die neusten Bestseller finden, die sorgfältig vom Team ausgesucht werden. Sabrina Mewes

Die Bücherei ist „ein Begegnungsort für die Menschen, die zu uns kommen“, erklärt Cornelia Stahl. Das Team ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Buchs auch in Zeiten der Digitalisierung weiterhin gesichert ist. „Wir glauben hier alle fest daran, dass das Buch bleibt“, betont die ehrenamtliche Helferin Stefanie Lenhof. In diesem Jahr wird nun das 150-jährige Bestehen gefeiert. Dafür hat das Team jeden Monat eine Aktion geplant. Neben dem Lesesommer sind einige besondere Angebote zusätzlich zu dem gewöhnlichen Jahresprogramm vorgesehen wie ein Theater für Kinder und Jugendliche sowie eine Lesung für Erwachsene.

Zu der Jubiläumsfeier am Sonntag, 18. Mai, wird es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche Kölbingen sowie einen offenen Empfang mit geladenen Gästen geben. Eingeladen sind die Bürgermeister der umliegenden Orte, die Schule, der Kindergarten sowie die Mitarbeiter anderer Bibliotheken.

Auf wen kann sich die Bibliothek stützen?

Das ist das engagierte Team, auf welches sich die Bibliothek Kölbingen stützen kann:

Ursula Hastrich, Bärbel Hofmann (Büchereileitung), Sabine Jonscher, Stefanie Lenhof, Sabine Memel, Janina Nilges, Michaela Nilges, Hannelore Nöller, Ina Sanden, Anita Schneider, Cornelia Stahl und Steffi Steinebach.

Träger ist die Pfarrei Liebfrauen Westerburg, deren Teil die Ortskirche Kölbingen ist.