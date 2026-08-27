Die Traditionsfirma Auto Wüst in Kölbingen geht in junge Hände. Die neuen Geschäftsführer stammen aus Arnshöfen und übernehmen das Familienunternehmen aus Leidenschaft für die Fahrzeuge. Am 30. August lädt das Autohaus zum Tag der offenen Tür ein.
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Das Familienunternehmen Auto Wüst hat den Weg frei gemacht für die nächste Generation: Mit Marvin und Luca Schneider stehen dem Autohaus nun zwei neue Geschäftsführer vor. Sie haben den Schritt in die Selbstständigkeit „aus Leidenschaft“ gewagt, sagen sie unisono.