Traditionsfirma in Kölbingen
Brüder Schneider führen jetzt das Autohaus Wüst  
Luca (links) und Marvin Schneider sind die neuen Geschäftsführer von Auto Wüst in der Hauptstraße von Kölbingen. Die Firmenüberg
Luca (links) und Marvin Schneider sind die neuen Geschäftsführer von Auto Wüst in der Hauptstraße von Kölbingen. Die Firmenübergabe an die nächste Generation wird am 30. August mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.
Röder-Moldenhauer

Die Traditionsfirma Auto Wüst in Kölbingen geht in junge Hände. Die neuen Geschäftsführer stammen aus Arnshöfen und übernehmen das Familienunternehmen aus Leidenschaft für die Fahrzeuge. Am 30. August lädt das Autohaus zum Tag der offenen Tür ein. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Familienunternehmen Auto Wüst hat den Weg frei gemacht für die nächste Generation: Mit Marvin und Luca Schneider stehen dem Autohaus nun zwei neue Geschäftsführer vor. Sie haben den Schritt in die Selbstständigkeit „aus Leidenschaft“ gewagt, sagen sie unisono.
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