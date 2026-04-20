Keramik in Höhr-Grenzhausen
Brücke zwischen Fiktion und echtem Handwerk geschlagen
Autorin Anette Spratte darf selbst an der Scheibe töpfern.
Autorin Anette Spratte darf selbst an der Scheibe töpfern.
Lena Bongard

Authentische Einblicke statt grauer Theorie: Eine Schulklasse aus Dierdorf erkundet die Welt des Keramikhandwerks. In der Werkstatt von Susanne Schmidt begegnen die Jugendlichen nicht nur Ton und Drehscheibe, sondern auch der Autorin Anette Spratte.

Lesezeit 3 Minuten
Eine junge Frau, die sich mitten im tobenden Dreißigjährigen Krieg befindet und an die Pest ihre Familie verloren hat, ist auf sich allein gestellt und wird schließlich Keramikerin im Westerwald – davon handelt der Roman „Die Kannenbäckerin“ von Anette Spratte.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren