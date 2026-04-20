Keramik in Höhr-Grenzhausen Brücke zwischen Fiktion und echtem Handwerk geschlagen Lena Bongard 20.04.2026, 15:00 Uhr

i Autorin Anette Spratte darf selbst an der Scheibe töpfern. Lena Bongard

Authentische Einblicke statt grauer Theorie: Eine Schulklasse aus Dierdorf erkundet die Welt des Keramikhandwerks. In der Werkstatt von Susanne Schmidt begegnen die Jugendlichen nicht nur Ton und Drehscheibe, sondern auch der Autorin Anette Spratte.

Eine junge Frau, die sich mitten im tobenden Dreißigjährigen Krieg befindet und an die Pest ihre Familie verloren hat, ist auf sich allein gestellt und wird schließlich Keramikerin im Westerwald – davon handelt der Roman „Die Kannenbäckerin“ von Anette Spratte.







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