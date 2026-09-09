Straßenarbeiten an Kreisstraße
Brücke in Enspel wird abgerissen und durch Damm ersetzt
Auf der Kreisstraße 61 in Enspel beginnen in Kürze Brückenabriss- und Straßenbauarbeiten. Dabei wird die vorhandene Brücke in de
Auf der Kreisstraße 61 in Enspel beginnen in Kürze Brückenabriss- und Straßenbauarbeiten. Dabei wird die vorhandene Brücke in der Nistertalstraße in Enspel  abgerissen und durch einen Straßendamm ersetzt.
Röder-Moldenhauer

Das Bauwerk in der Nistertalstraße wird nicht mehr benötigt. Die Bauarbeiten beginnen am 21. September, kündigt der Landesbetrieb Mobilität an. Dazu wird die K61 zwischen dem Ortseingang und der Stöffelstraße voll gesperrt. 

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Auf der Kreisstraße 61 in Enspel beginnen in Kürze Brückenabriss- und Straßenbauarbeiten. Das kündigt der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) an. Los geht es am Montag, 21. September.Dabei wird die vorhandene Brücke in der Nistertalstraße in Enspel abgerissen und durch einen Straßendamm ersetzt.
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