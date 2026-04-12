Tempo 30 auf der Bundesstraße und Umwege für die Bewohner des Himmelfelds: Seit mehr als einem Jahr sorgt eine Brückenbaustelle in Montabaur für Verkehrsbehinderungen. Wir haben beim LBM nachgefragt, wann endlich Besserung in Sicht ist.
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Seit mehr als einem Jahr ist die Brücke der Brackleystraße im Montabaurer Himmelfeld gesperrt. Auch die Autofahrer auf der überbrückten Bundesstraße (B49/B255) fragen sich, wann die Einschränkungen durch die Baustelle endlich ein Ende haben. Auf Anfrage unserer Zeitung kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez nun einen zweistufigen Abschluss der Maßnahme an: Demnach soll die Brücke voraussichtlich ab Mitte oder Ende Mai wieder nutzbar ...