Baustelle seit März 2025 Brücke bei Montabaur soll im Sommer endlich fertig sein Thorsten Ferdinand 12.04.2026, 17:00 Uhr

i An diesen Anblick haben sich Autofahrer schon gewöhnt: Die Bauarbeiten an der Brücke zum Himmelfeld begannen im März 2025. Thorsten Ferdinand

Tempo 30 auf der Bundesstraße und Umwege für die Bewohner des Himmelfelds: Seit mehr als einem Jahr sorgt eine Brückenbaustelle in Montabaur für Verkehrsbehinderungen. Wir haben beim LBM nachgefragt, wann endlich Besserung in Sicht ist.

Seit mehr als einem Jahr ist die Brücke der Brackleystraße im Montabaurer Himmelfeld gesperrt. Auch die Autofahrer auf der überbrückten Bundesstraße (B49/B255) fragen sich, wann die Einschränkungen durch die Baustelle endlich ein Ende haben. Auf Anfrage unserer Zeitung kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez nun einen zweistufigen Abschluss der Maßnahme an: Demnach soll die Brücke voraussichtlich ab Mitte oder Ende Mai wieder nutzbar ...







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