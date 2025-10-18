Aus für Umleitungen in Sicht Brücke bei Mogendorf wird Ende des Jahres fertig 18.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Brücke zwischen Ransbach-Baumbach und Mogendorf soll Ende des Jahres fertig saniert sein. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Camilla Härtewig

Endlich ein Lichtblick für Pendler: Die Brücke bei Mogendorf steht kurz vor der Fertigstellung. Ab Ende des Jahres heißt es: freie Fahrt statt Umweg. Und schon im Frühjahr startet das nächste Großprojekt an der A3.

Gute Nachrichten: Die Zeit der umständlichen Umleitungen für Pendler an der Autobahnabfahrt Mogendorf/Ransbach-Baumbach nähert sich dem Ende. Seit Anfang Mai saniert die Autobahn GmbH die Brücke der L307 über der A3. Die Arbeiten sollen – wie geplant – bis Jahresende abgeschlossen sein, teilt die Pressestelle der Autobahn GmbH auf Anfrage mit.







