Bezahlbare Wohnungen sind in Montabaur gefragt. Die CDU hat im Stadtrat einen Vorstoß unternommen, den Wohnungsbau durch die Verringerung der Stellplatzpflicht zu erleichtern. Bauausschuss und Stadtrat diskutierten den Vorschlag kontrovers.

Für viele Bewohner insbesondere neuerer Quartiere der Kreisstadt mag die abendliche Parkplatzsuche nervtötender Alltag sein. Doch weil auch die Zahl der Wohnungssuchenden hoch ist und bleibt, hat die CDU im Montabaurer Stadtrat angeregt, die Zahl der verpflichtend vorzuhaltenden Stellplätze für neu gebaute Wohnungen zu senken. Argument: Je mehr Parkraum beim Wohnungsbau mit organisiert und finanziert werden muss, desto eher wanderten potenzielle Investoren ab – oder bauten größere Einheiten. Benötigt würden aber vor allem kleinere, bezahlbare Wohnungen.

In den städtischen Ausschüssen war der CDU-Vorschlag, die Grenze für nur einen Stellplatz pro Wohnung von 30 auf 50 Quadratmeter heraufzusetzen, bereits debattiert worden. Die Einschätzung, dass es in Montabaur zu wenig kleine Wohnungen gibt, teilten auch die anderen Fraktionen im Stadtrat. Kontrovers diskutiert wurde in den Ausschüssen allerdings die Frage, ob sich dieses Problem durch eine Änderung der Stellplatzsatzung lösen lässt oder ob man damit womöglich neue Probleme schafft. Parkplätze seien in einigen Teilen der Stadt nämlich ebenfalls Mangelware – und dieses Problem könnte sich durch eine Nachverdichtung nochmals verschärfen, so die Befürchtung.

Bei Nachverdichtung fehlt oft Parkraum für Anwohner

Denn vielfach werden in der Kreisstadt alte Ein- bis Zweifamilienhäuser aus den 50er- bis 80er-Jahren abgerissen und durch Mehrparteiengebäude ersetzt. Im heutigen Quartier Süd etwa sind viele neue oder ausgebaute Mehrparteienhäuser entstanden. Der steigende Stellplatzbedarf kann in der bestehenden Bebauung jedoch oft kaum abgedeckt werden.

Die CDU-Fraktion teilt diese Bedenken allerdings nicht. „Wer zieht denn mit zwei Autos in eine 40-Quadratmeter-Wohnung?“, fragte Susanne Görg in den Ausschüssen. Peter Hülshörster warnte davor, die Probleme Wohnungsmangel und Parkplatzmangel zu vermischen. „Das hat nichts miteinander zu tun“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Im Quartier Süd zum Beispiel gebe es noch ungenutzte Stellplätze, die allerdings kostenpflichtig seien. Einige Mieter stellten ihre Autos deshalb lieber auf die Straße, sodass dort alles zugeparkt sei.

„Mir geht es mehr um die Wohnungen, nicht so sehr um Parkplätze.“

Susanne Görg (CDU)

Und so hatte Susanne Görg den Hintergrund des Antrags in der Ausschusssitzung erklärt: Es sei für Bauherren meist attraktiver, eine Wohnung mit 80 oder 90 Quadratmetern Fläche zu schaffen als zwei Wohnungen, die nur halb so groß sind. Einer der Hauptgründe sei die Pflicht, schon für vergleichsweise kleine Wohnungen zwei Pkw-Stellplätze nachweisen zu müssen – genauso viele wie für ein Einfamilienhaus mit mehr als 100 Quadratmetern Wohnfläche.

Zudem entspreche die Schwelle von 50 Quadratmetern der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebunds, ergänzte Görg im Stadtrat. Jeder Stellplatz mache die Wohnung teurer, und gerade in Montabaur gebe es viele Wohnungssuchende, darunter vor allem Senioren: „Mir geht es mehr um die Wohnungen, nicht so sehr um Parkplätze“, sagte Görg.

Stellplätze werden unabhängig von Wohnungen vermietet

Guido Fuchs (FWG) sagte, er empfinde es als nicht rechtens, dass beispielsweise im Quartier Süd Parkplätze separat vermietet würden, statt zu den Wohnungen, zu denen sie gehörten. Er fände es sogar am besten, alle Wohnungen auf zwei Pflicht-Stellplätze zu setzen: „Die Leute bekommen Besuch, der mit dem Auto kommt, das Kind wird erwachsen und hat ein Auto“, für all diese Situationen gebe es keine Parkplätze. „Und ab fünf Wohnungen wäre ich noch für einen extra Handwerker-Parkplatz“, fügte der Malermeister an.

Den Sicherheitsaspekt brachte Ilka Best-Hartwig (SPD) zur Sprache: Es sei kritisch, wenn die Feuerwehr, aber auch die Müllabfuhr von parkenden Fahrzeugen behindert würden. Dazu äußerten sowohl Beigeordneter Andreas Wechsung (CDU) als auch Jörg Schur (Grüne) und Florian Neuroth (FWG), dass dies durch Parkverbote verhindert werden müsse. Die Abstimmungen spiegelten die unterschiedlichen Einschätzungen wider: Im Bauausschuss votierten drei Mitglieder gegen die Absenkung der Stellplatzpflicht in der Satzung, acht dafür. Im Stadtrat gab es acht Nein-Stimmen, vier Enthaltungen und 17 Ja-Stimmen.