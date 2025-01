Bundestagswahl im Blick Briefwahl ist eine Herausforderung für die Verwaltung 08.01.2025, 17:00 Uhr

i Die Wahlurnen werden allmählich aus Lager und Archiv hervorgeholt. Büroleiter André Heuser sieht der Bundestagswahl am 23. Februar gelassen entgegen. Nur die Briefwahl wird "sportlich". Camilla Härtewig

Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Die Verwaltung in Ransbach-Baumbach fühlt sich gewappnet. Nur die Briefwahl wird herausfordernd.

Büroleiter André Heuser blickt der Bundestagswahl am 23. Februar mit großer Gelassenheit entgegen. Bisher hat das Ampel-Aus und der vorgezogene Neuwahltermin in der Verwaltung in Ransbach-Baumbach zu keinen großen Schwierigkeiten geführt – auch nicht durch Weihnachten, die Schulferien oder Karneval.

