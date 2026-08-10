Brexx wird 10: Im Brexbachtal treffen neapolitanische Pizza, hausgebrautes Bier und eine ungewöhnliche Bowlinganlage auf Live‑Musik. Drei Tage Handwerk, Beach‑Atmosphäre und lokale Genüsse zum Entdecken.
Lesezeit 2 Minuten
In diesem Jahr feiert das zum Hotel Zugbrücke gehörende Restaurant Brexx in Grenzau seinen zehnten Geburtstag. Von der ersten Stunde an kann die Eventlocation mit drei Alleinstellungsmerkmalen kokettieren. Im Gespräch mit unserer Zeitung haben Geschäftsführer Olaf Gstettner und seine Assistentin Lorena Kern verraten, was sich dahinter verbirgt und welches Konzept die Gaststätte der etwas anderen Art seit zehn Jahren verfolgt.