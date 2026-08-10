Fest mit Handwerk und Musik
Brexx feiert Geburtstag mit Pizza, Craftbeer und Bowlen
Der Geschäftsführer des Hotels Zugbrücke Grenzau, Olaf Gstettner, und seine Assistentin Lorena Kern laden zur zehnjährigen Gebur
Der Geschäftsführer des Hotels Zugbrücke Grenzau, Olaf Gstettner, und seine Assistentin Lorena Kern laden zur zehnjährigen Geburtstagsfeier des zum Hotel gehörenden Restaurants Brexx am dritten Augustwochenende ins Brexbachtal ein.
Hans-Peter Metternich

Brexx wird 10: Im Brexbachtal treffen neapolitanische Pizza, hausgebrautes Bier und eine ungewöhnliche Bowlinganlage auf Live‑Musik. Drei Tage Handwerk, Beach‑Atmosphäre und lokale Genüsse zum Entdecken.

Lesezeit 2 Minuten
In diesem Jahr feiert das zum Hotel Zugbrücke gehörende Restaurant Brexx in Grenzau seinen zehnten Geburtstag. Von der ersten Stunde an kann die Eventlocation mit drei Alleinstellungsmerkmalen kokettieren. Im Gespräch mit unserer Zeitung haben Geschäftsführer Olaf Gstettner und seine Assistentin Lorena Kern verraten, was sich dahinter verbirgt und welches Konzept die Gaststätte der etwas anderen Art seit zehn Jahren verfolgt.
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